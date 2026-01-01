Спинто казино 2026 — официальный сайт Spinto casino и зеркало

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📊 Спинто казино: факты и лицензия

Год основания2022
ЛицензияCuracao 8048/JAZ2024
Мин. депозит10 EUR / 500 ₽
ВалютыRUB, USD, EUR, BTC
Провайдеры45+ (Hacksaw, Nolimit, Betsoft, Endorphina…)
Вывод средствдо 24 ч, карты/крипто
Интерфейс Спинто казино с бонусами

🔐 Официальный сайт Spinto casino и зеркало Спинто

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🗣️ Отзывы игроков о Spinto casino

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Норм казино, выводят быстро. Первый раз вывел через 5 часов. Слоты огонь, особенно The Cage.
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Зеркало Спинто нашла через чат. Депозит прошёл, играю уже месяц. Фриспины реально дают, не враньё.
Maks_Volk
Бонусы щедрые, но вейджер х35 — норм. Отыграл за пару дней. Вывод на карту без проблем. Советую.