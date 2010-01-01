1 990 руб. 1 390 руб.
В наличии
Что входит в состав office 2019 Professional Plus?
- Word - редактор различных документов.
- Excel - редактор таблиц.
- PowerPoint - инструмент для создания презентаций.
- Outlook - почтовый клиент.
- OneNote - приложение «живой блокнот» или «органайзер».
- Publisher - приложение для работы в области дизайна и полиграфии.
- Access - приложение, созданное для работы с базами СУБД
Ключ активируется в любой точке мира
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Системные требования:
- Процессор: двухъядерный процессор с частотой не менее 1,6 ГГц.
- Память: 4 ГБ ОЗУ
- Жесткий диск: 4 ГБ свободного места на диске
- Windows 10, x64 bit
|Характеристики
|Разрядность
|Только x64 - bit
|Язык
|Многоязычный
|Количество устройств
|1
|Тип лицензии
|Электронный ключ
|Производитель
|Microsoft
|Доставка
|На ваш E-mail
Теги: Office 2019, Professional Plus